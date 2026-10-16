韩国总统李在明表示，他不会同意完全对公众关闭政府会议，并驳斥了直播妨碍部长自由发言的说法。他在社交媒体平台X上写道，《韩国先驱报》报道。

李在明强调，部分会议已向拥有主权的公民开放。他表示，直播不会妨碍内阁成员反驳总统或表达不同意见，相关规则已作出调整，以便让更多观点和反驳意见进入讨论。

有关部长担忧的报道

总统的声明是在《韩国日报》发表报道后作出的。该报道称，约十名部长请求总理韩成淑说服李在明减少直播的规模。据该报称，他们担心公开反对总统可能使其陷入尴尬处境，因此决策可能在未进行充分讨论的情况下作出。

该媒体还报道称，一些部长担忧总统频繁使用社交媒体就政策进行沟通。李在明否认了这些说法，并表示，他只听说一名部长曾在晚餐时表达过这样的看法：公开举行会议很困难。

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总理办公室也驳斥了该报的报道，称部长可以自由表达不同意见，总统欢迎不同观点。

会议的闭门部分

总统指出，政府会议的公开部分结束后会举行闭门会议。需要保密的问题或不便公开讨论的议题可以在那里审议。他还表示，如果部长无法在会议上提出某一问题，他鼓励他们亲自与他沟通。

李在明政府于2025年7月成为韩国首个开始直播政府会议实质性讨论内容的政府。此前，通常只有总统的开场讲话对公众公开。直播时长从2025年7月29日的1小时15分钟增加到2026年5月20日创纪录的4小时42分钟。

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