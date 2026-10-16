Włochy przywróciły ruch lotniczy po awarii sieci — Fortune

We Włoszech w piątek w pełni przywrócono przepustowość przestrzeni powietrznej po nocnej awarii sieci transmisji danych, która zapewnia działanie służb kontroli ruchu lotniczego w całym kraju. Poinformował o tym Fortune, powołując się na firmę ENAV, która świadczy usługi żeglugi powietrznej.

Ograniczenia ruchu lotniczego

Podczas awarii ENAV była zmuszona zmniejszyć o maksymalnie 50% liczbę samolotów, które mogła obsłużyć we włoskiej przestrzeni powietrznej. Zakłócenie działania sieci spowodowało opóźnienia na lotniskach w całym kraju.

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W szczególności opóźnienia dotknęły rzymskiego lotniska Fiumicino, a także lotnisk obsługujących Mediolan i Bergamo.

Przejście na sieć zapasową

ENAV oświadczyła, że wykluczyła cyberatak, a loty pozostawały bezpieczne. Firma przeszła na zapasową sieć satelitarną, co pozwoliło stopniowo zwiększać przepustowość przestrzeni powietrznej aż do pełnego przywrócenia.

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