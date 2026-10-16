Италия восстановила авиасообщение после сбоя сети — Fortune

В Италии в пятницу полностью восстановили пропускную способность воздушного пространства после ночного сбоя в сети передачи данных, обеспечивающей работу служб управления воздушным движением по всей стране. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на компанию ENAV, предоставляющую аэронавигационные услуги.

Ограничения для авиадвижения

Во время сбоя ENAV была вынуждена сократить до 50% количество самолетов, которые могла обслуживать в воздушном пространстве Италии. Нарушение работы сети вызвало задержки в аэропортах по всей стране.

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В частности, задержки затронули римский аэропорт Фьюмичино, а также аэропорты, обслуживающие Милан и Бергамо.

Переход на резервную сеть

В ENAV заявили, что исключили кибератаку, а полеты оставались безопасными. Компания перешла на резервную спутниковую сеть, что позволило постепенно увеличить пропускную способность воздушного пространства до полного восстановления.

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