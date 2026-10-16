Італія відновила повітряний рух після збою мережі — Fortune

В Італії у п’ятницю повністю відновили пропускну спроможність повітряного простору після нічного збою в мережі передавання даних, що забезпечує роботу служб управління повітряним рухом по всій країні. Про це повідомляє Fortune з посиланням на компанію ENAV, яка надає аеронавігаційні послуги.

Обмеження для авіаруху

Під час збою ENAV була змушена скоротити до 50% кількість літаків, які могла обслуговувати в повітряному просторі Італії. Порушення роботи мережі спричинило затримки в аеропортах по всій країні.

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Зокрема, затримки торкнулися римського аеропорту Фіумічіно, а також аеропортів, що обслуговують Мілан і Бергамо.

Перехід на резервну мережу

У ENAV заявили, що кібератаку виключили, а польоти залишалися безпечними. Компанія перейшла на резервну супутникову мережу, що дозволило поступово збільшити пропускну спроможність повітряного простору до повного відновлення.

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