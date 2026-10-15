W szwedzkiej Karlskronie rozpoczęto budowę pierwszego okrętu podwodnego dla Polski. Łącznie Polska ma otrzymać od Szwecji trzy takie okręty podwodne, informuje RMF24, powołując się na wiceministra obrony narodowej Polski Cezarego Tomczyka.

Jak powiedział Tomczyk, kadłub okrętu jest wykonywany z opatentowanego specjalnego stopu metalu, który ma zapewnić mu wysoką wytrzymałość. Oświadczył również, że w stoczni trwają już przygotowania innych części okrętu podwodnego. Jak zaznacza strona polska, nowe jednostki mają wzmocnić bezpieczeństwo kraju na Morzu Bałtyckim oraz potencjał obronny polskiej marynarki wojennej.

Szkolenie polskich marynarzy

Równolegle z budową okrętu podwodnego w Szwecji szkoleni są polscy marynarze. Wybrana grupa żołnierzy rozpoczęła specjalistyczny kurs 1 października, po przygotowaniu trwającym od połowy sierpnia.

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Szkolenie odbywa się na okręcie typu gap filler, który Szwecja przekaże Polsce na okres przejściowy — do zakończenia budowy nowych jednostek. Według zastępcy szefa polskiego resortu obrony kurs potrwa 18 miesięcy. Marynarzom pozwolono przyjechać do Szwecji razem z rodzinami.

Współpraca Polski i Szwecji

Tomczyk oświadczył, że współpraca obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa będzie kontynuowana niezależnie od możliwych zmian politycznych w Szwecji po wyborach. Jak powiedział, poza programem okrętów podwodnych szwedzkie inwestycje w Polsce wyniosą 100 mln euro. Środki mają zostać przeznaczone na innowacyjne projekty i wsparcie polskiego przemysłu obronnego.

Podczas wizyty w Sztokholmie Tomczyk wziął również udział w polsko-szwedzkiej konferencji Sharing Cyber poświęconej cyberbezpieczeństwu. Poinformował, że co roku odnotowuje się tysiące cyberataków i około 7 tys. poważnych incydentów.

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