瑞典开始建造首艘波兰潜艇——RMF24

瑞典卡尔斯克鲁纳已开始为波兰建造首艘潜艇。波兰总计将从瑞典获得三艘此类潜艇，RMF24报道，并援引波兰国防部副部长切扎雷·托姆奇克的话称。

托姆奇克表示，潜艇艇体正采用一种获得专利的特殊金属合金制造，该合金应能确保艇体具有高强度。他还称，造船厂已经在准备潜艇的其他部件。波方指出，新艇将增强该国在波罗的海的安全以及波兰海军的防御能力。

波兰水兵培训

在建造潜艇的同时，波兰水兵正在瑞典接受培训。经过自8月中旬开始的准备后，一组经过遴选的军人于10月1日开始了专业课程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

培训在一艘gap filler型潜艇上进行，瑞典将在过渡期内将其移交给波兰，直至新艇建造完成。波兰国防部门副负责人表示，该课程将持续18个月。水兵获准携家人前往瑞典。

波兰与瑞典的合作

托姆奇克表示，两国在安全领域的合作将继续，不受瑞典选举后可能出现的政治变化影响。他说，除潜艇项目外，瑞典在波兰的投资将达到1亿欧元。这些资金将用于创新项目和支持波兰国防工业。

在访问斯德哥尔摩期间，托姆奇克还参加了致力于网络安全的波兰—瑞典Sharing Cyber会议。他表示，每年都会记录到数千起网络攻击和约7000起严重事件。

关注我们在