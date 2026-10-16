瑞士为苏黎世机场启用航空燃油储备——AeroTime

瑞士允许动用最多3万立方米，即3000万升的强制性航空燃油储备，以防止苏黎世机场出现燃油短缺。该决定将于2026年10月15日至11月1日期间有效，涉及该国可用强制性喷气燃油库存的约6.5%。

与此同时，汉莎航空要求部分飞往法兰克福航班的机组人员在出发机场加注更多燃油。原因是管道维护暂时降低了向这家航空公司主要枢纽供应燃油的能力。正如AeroTime报道，该航空公司称此举为预防性措施，并预计不会取消航班。

飞往法兰克福的航班加注额外燃油

在机上携带额外燃油，可使飞机在下一次起飞前减少在法兰克福的加油量。这种做法被称为燃油携带策略。根据汉莎航空的数据，限制措施主要涉及短途航班，但部分长途航线也受到影响。

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该公司表示，已采取的措施正在取得成效，并预计将在近期取消这些措施。法兰克福机场运营商Fraport表示，管道维护是计划内的。该公司还称，已有替代供应路线和大量储存能力，因此预计不会出现影响机场运营的短缺。

向苏黎世的配送中断

瑞士政府解释称，动用储备的必要性源于铁路运输延误和取消，主要是来自德国的线路。由于莱茵河水位较低，其他货物也从河运转移至已经繁忙的铁路。有关部门指出，未能完成的航空燃油配送无法迅速得到弥补，而如果无法动用储备，苏黎世的库存将不足以弥补短缺。

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