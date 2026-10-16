Szwajcaria zezwoliła na wykorzystanie do 30 tys. metrów sześciennych, czyli 30 mln litrów, obowiązkowych rezerw paliwa lotniczego, aby zapobiec jego niedoborowi na lotnisku w Zurychu. Decyzja będzie obowiązywać od 15 października do 1 listopada 2026 roku i obejmuje około 6,5% dostępnych obowiązkowych zapasów paliwa odrzutowego w kraju.

Jednocześnie Lufthansa poleciła załogom wybranych lotów do Frankfurtu zabierać więcej paliwa już na lotniskach wylotu. Powodem był serwis techniczny rurociągu, który tymczasowo ograniczył możliwości dostaw paliwa do głównego hubu przewoźnika. Jak informuje AeroTime, linia lotnicza określiła ten krok jako zapobiegawczy i nie spodziewa się odwołania lotów.

Dodatkowe paliwo dla lotów do Frankfurtu

Przewożenie dodatkowego paliwa na pokładzie pozwala samolotom tankować mniej we Frankfurcie przed kolejnym odlotem. Praktyka ta jest znana jako tankering. Według Lufthansy ograniczenia dotyczą głównie lotów krótkodystansowych, choć objęły także część tras dalekodystansowych.

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Firma zaznaczyła, że podjęte działania już przynoszą rezultaty, i liczy na ich rychłe zniesienie. Operator lotniska we Frankfurcie, Fraport, poinformował, że serwis techniczny rurociągu był zaplanowany. Spółka oświadczyła również, że dostępne są alternatywne trasy dostaw i znaczne możliwości magazynowe, dlatego nie spodziewa się niedoboru, który wpłynąłby na funkcjonowanie lotniska.

Zakłócenia w dostawach do Zurychu

Szwajcarski rząd wyjaśnił potrzebę wykorzystania rezerw opóźnieniami i odwołaniami dostaw kolejowych, przede wszystkim na trasach z Niemiec. Z powodu niskiego poziomu wody w Renie inne ładunki również przeniesiono z transportu rzecznego na już obciążoną kolej. Władze zaznaczyły, że pominiętych dostaw paliwa lotniczego nie można było szybko zrekompensować, a bez dostępu do rezerw zapasy w Zurychu nie wystarczyłyby do pokrycia niedoboru.

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