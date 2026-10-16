Швейцария открыла резервы авиатоплива для аэропорта Цюриха — AeroTime

Швейцария разрешила использовать до 30 тыс. кубометров, или 30 млн литров, обязательных резервов авиационного топлива для предотвращения его дефицита в аэропорту Цюриха. Решение будет действовать с 15 октября по 1 ноября 2026 года и охватывает около 6,5% доступных обязательных запасов реактивного топлива страны.

Одновременно Lufthansa поручила экипажам отдельных рейсов во Франкфурт брать больше топлива еще в аэропортах вылета. Причиной стало техническое обслуживание трубопровода, которое временно сократило возможности поставок топлива в главный хаб перевозчика. Как сообщает AeroTime, авиакомпания назвала этот шаг превентивным и не ожидает отмены рейсов.

Дополнительное топливо для рейсов во Франкфурт

Перевозка дополнительного топлива на борту позволяет самолетам меньше заправляться во Франкфурте перед следующим вылетом. Такая практика известна как танкеринг. По данным Lufthansa, ограничения преимущественно касаются ближнемагистральных рейсов, хотя затронули и часть дальнемагистральных маршрутов.

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В компании отметили, что принятые меры уже дают результат, и рассчитывают отменить их в ближайшее время. Оператор аэропорта Франкфурта Fraport сообщил, что техническое обслуживание трубопровода было плановым. Компания также заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок и значительных складских мощностей, поэтому не ожидает дефицита, который повлиял бы на работу аэропорта.

Перебои с поставками в Цюрих

Швейцарское правительство объяснило необходимость использования резервов задержками и отменами железнодорожных поставок, прежде всего по маршрутам из Германии. Из-за низкого уровня воды в Рейне другие грузы также перевели с речного транспорта на уже загруженную железную дорогу. Власти отметили, что пропущенные поставки авиационного топлива невозможно было оперативно компенсировать, а без доступа к резервам запасов в Цюрихе не хватило бы для покрытия дефицита.

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