В Швеции начали строить первую польскую подводную лодку — RMF24

В шведской Карлскруне начали строительство первой подводной лодки для Польши. Всего Польша должна получить от Швеции три такие субмарины, сообщает RMF24 со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика.

По словам Томчика, корпус лодки изготавливают из запатентованного специального металлического сплава, который должен обеспечить ей высокую прочность. Он также заявил, что на верфи уже идет подготовка других частей субмарины. Как отмечает польская сторона, новые лодки должны усилить безопасность страны в Балтийском море и оборонный потенциал польского флота.

Обучение польских моряков

Параллельно со строительством субмарины в Швеции обучают польских моряков. Отобранная группа военнослужащих начала специализированный курс 1 октября после подготовки, продолжавшейся с середины августа.

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Обучение проводится на лодке типа gap filler, которую Швеция передаст Польше на переходный период — до завершения строительства новых единиц. По словам заместителя главы польского оборонного ведомства, курс продлится 18 месяцев. Морякам разрешили приехать в Швецию вместе с семьями.

Сотрудничество Польши и Швеции

Томчик заявил, что сотрудничество двух стран в сфере безопасности будет продолжаться независимо от возможных политических изменений в Швеции после выборов. По его словам, помимо программы подводных лодок, шведские инвестиции в Польше составят 100 млн евро. Средства должны быть направлены на инновационные проекты и поддержку польской оборонной промышленности.

Во время визита в Стокгольм Томчик также принял участие в польско-шведской конференции Sharing Cyber, посвященной кибербезопасности. Он сообщил, что ежегодно фиксируются тысячи кибератак и около 7 тыс. серьезных инцидентов.

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