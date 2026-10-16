В США президент Дональд Трамп заявил, что республиканский сенатор от Техаса Джон Корнин и бывший советник Белого дома президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув мешают Кену Пакстону победить на промежуточных выборах в Сенат. Об этом сообщает The Hill.

В публикации в Truth Social Трамп похвалил Пакстона, занимающего должность генерального прокурора Техаса, и заявил, что в случае его поражения в ноябре ответственность будут нести Корнин и Роув.

Праймериз в Техасе

При поддержке Трампа Пакстон победил Корнина во втором туре республиканских праймериз в мае. После поражения Корнин критиковал администрацию Трампа и не вел совместную кампанию с Пакстоном.

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Корнин неоднократно выражал обеспокоенность по поводу кандидатуры генерального прокурора Техаса, ее влияния на список кандидатов от Республиканской партии, а также стиля избирательной кампании Пакстона.

Соперник от демократов

Трамп также раскритиковал члена законодательного органа штата Джеймса Таларико — кандидата от Демократической партии на выборах в Сенат от Техаса. Президент заявил, что Таларико не соответствует ценностям штата.

Как отмечает издание, большинство опубликованных социологических опросов показывают небольшое преимущество Таларико. Беспартийный прогнозист Decision Desk HQ, партнер The Hill, оценивает его шансы на победу в 56%. Досрочное голосование в Техасе должно начаться в понедельник.

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