W USA prezydent Donald Trump oświadczył, że republikański senator z Teksasu John Cornyn oraz były doradca Białego Domu prezydenta George’a W. Busha Karla Rove’a utrudniają Kenowi Paxtonowi zwycięstwo w wyborach uzupełniających do Senatu. Poinformował o tym The Hill.

We wpisie na Truth Social Trump pochwalił Paxtona, który pełni funkcję prokuratora generalnego Teksasu, i oświadczył, że jeśli przegra on w listopadzie, odpowiedzialność poniosą Cornyn i Rove.

Prawybory w Teksasie

Przy poparciu Trumpa Paxton pokonał Cornyna w majowej drugiej turze republikańskich prawyborów. Po porażce Cornyn krytykował administrację Trumpa i nie prowadził wspólnej kampanii z Paxtonem.

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Cornyn wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące kandydatury prokuratora generalnego Teksasu, jej wpływu na republikańską listę kandydatów, a także stylu kampanii Paxtona.

Demokratyczny rywal

Trump skrytykował również członka parlamentu stanowego Jamesa Talarico, kandydata Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu z Teksasu. Prezydent oświadczył, że Talarico nie odpowiada wartościom tego stanu.

Jak zauważa publikacja, większość opublikowanych sondaży wskazuje na niewielką przewagę Talarico. Bezpartyjny prognostyk Decision Desk HQ, partner The Hill, ocenia jego szanse na zwycięstwo na 56%. Wczesne głosowanie w Teksasie ma rozpocząć się w poniedziałek.

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