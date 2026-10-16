Azjatycki Bank Rozwoju obiecał przyspieszyć swoje wewnętrzne procedury dotyczące pakistańskiego projektu modernizacji kolei ML-1. Według The Express Tribune, stało się to podczas spotkania federalnego ministra spraw gospodarczych Pakistanu Ahada Khana Cheemy z prezesem ADB Masato Kandą na marginesie dorocznego zgromadzenia banku w Bangkoku w Tajlandii.

Strona pakistańska zwróciła się również do ADB z prośbą o rozszerzenie kredytowania sektora prywatnego. Cheema wezwał do zwiększenia skali operacji banku nieobjętych gwarancjami państwowymi w Pakistanie oraz wzmocnienia jego stałej obecności w kraju w celu wsparcia transakcji inwestycyjnych i tworzenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt ML-1

Pakistańska delegacja podkreśliła potrzebę dostępnego finansowania rozwoju, większej elastyczności mechanizmów kredytowych ADB oraz stałego wsparcia priorytetów kraju. Cheema zwrócił uwagę na wiodącą rolę banku w pracach nad ML-1 i oświadczył, że należy jak najszybciej zakończyć studium wykonalności oraz rozpocząć procedury przetargowe.

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Powitał również zatwierdzenie Strategii Partnerstwa ADB z Pakistanem na lata 2026–2030. Strona pakistańska zaakcentowała model wzrostu gospodarczego zorientowany na sektor prywatny.

Finansowanie Islamskiego Banku Rozwoju

Osobno Cheema odbył spotkanie z przewodniczącym Grupy Islamskiego Banku Rozwoju Muhammadem Sulejmanem Al Jasserem. Omówili przyspieszenie współpracy w ramach Strategii Partnerstwa z Krajem Członkowskim na lata 2026–2030, która przewiduje orientacyjne finansowanie grupy bankowej w wysokości 5,6 mld dolarów.

Minister podkreślił potrzebę przekształcenia tej kwoty w konkretny portfel przygotowanych projektów z określonymi terminami zatwierdzenia, przydziału środków i realizacji. Odnotował również finansowanie w wysokości 475 mln dolarów dla autostrady M-6 Sukkur–Hajdarabad oraz zatwierdzenie 100 mln dolarów na piątą fazę programu zwalczania polio. Pakistan zwrócił się o szersze wsparcie dla ML-1 oraz koordynację między Islamskim Bankiem Rozwoju, ADB i innymi współfinansującymi.

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