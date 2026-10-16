亚洲开发银行承诺加快针对巴基斯坦ML-1铁路现代化项目的内部程序。据《快报论坛报》报道，此事发生在泰国曼谷举行的该行年度会议期间，巴基斯坦联邦经济事务部长阿哈德·汗·奇马与亚行行长神田真人举行会晤时。

巴基斯坦方面还请求亚行扩大对私营部门的贷款。奇马呼吁增加该行在巴基斯坦的非主权业务规模，并加强其在该国的常设机构，以支持投资交易并制定公私合作项目。

ML-1项目

巴基斯坦代表团强调，需要可负担的发展融资、亚行贷款机制更大的灵活性，以及对该国优先事项的持续支持。奇马指出该行在ML-1项目工作中的主导作用，并表示必须尽快完成可行性研究并启动采购程序。

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他还欢迎亚行批准与巴基斯坦2026年至2030年伙伴关系战略。巴基斯坦方面强调以私营部门为导向的经济增长模式。

伊斯兰开发银行融资

此外，奇马与伊斯兰开发银行集团主席穆罕默德·苏莱曼·贾西尔举行了会晤。双方讨论了在2026年至2030年成员国伙伴关系战略框架下加快合作，该战略规定该银行集团提供约56亿美元融资。

部长强调，需要将这一数额转化为具体的已准备项目组合，并明确审批、资金拨付和实施的期限。他还提及为M-6苏库尔—海得拉巴高速公路提供的4.75亿美元融资，以及为第五阶段脊髓灰质炎防治计划批准的1亿美元。巴基斯坦请求为ML-1提供更广泛支持，并协调伊斯兰开发银行、亚行和其他共同融资方之间的工作。

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