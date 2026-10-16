We Francji w sobotę spodziewanych jest od 200 do 300 protestów przeciwko rosnącym kosztom życia. Demonstracje mają odbyć się w dużych miastach kraju, a uczestnicy mogą także gromadzić się na węzłach komunikacyjnych, stacjach paliw i w pobliżu supermarketów, informuje Anadolu Agency.

Żądania uczestników

Do udziału w protestach wezwali znani przedstawiciele ruchu Żółtych Kamizelek, który powstał w 2018 roku: Jérôme Rodrigues, Priscillia Ludosky i Maxime Nicolle. Wśród żądań protestujących są obniżenie cen paliw, sprzeciw wobec zamrożenia świadczeń socjalnych i wynagrodzeń w sektorze publicznym, przewidzianego w projekcie budżetu, a także działania mające przeciwdziałać ogólnemu wzrostowi kosztów życia.

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Według Franceinfo do mobilizacji dołączyły również związek zawodowy CGT, partia Francja Niepokorna oraz Francuska Partia Komunistyczna.

Ograniczenia w Paryżu

Francuskie władze przygotowują się na możliwe zamieszki w Paryżu i innych dużych miastach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzegło przed ryzykiem starć z udziałem grup agresywnie nastawionych protestujących. W stolicy policja częściowo ograniczyła proponowane trasy demonstracji i zaproponowała alternatywne trasy dla dwóch planowanych zgromadzeń, powołując się na względy porządku publicznego i ryzyko przemocy.

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