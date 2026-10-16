Во Франции в субботу ожидают от 200 до 300 протестных акций против роста стоимости жизни. Демонстрации должны пройти в крупных городах страны, а участники также могут собираться на транспортных развязках, автозаправочных станциях и возле супермаркетов, сообщает Anadolu Agency.

Требования участников

К участию в акциях призвали заметные представители движения «жёлтых жилетов», возникшего в 2018 году: Жером Родригес, Присциллия Людоски и Максим Николь. Среди требований протестующих — снижение стоимости топлива, несогласие с замораживанием социальных выплат и зарплат в государственном секторе, предусмотренным проектом бюджета, а также меры по преодолению общего подорожания жизни.

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По данным Franceinfo, к мобилизации также присоединились профсоюз CGT, партия «Непокорённая Франция» и Французская коммунистическая партия.

Ограничения в Париже

Французские власти готовятся к возможным беспорядкам в Париже и других крупных городах. Министерство внутренних дел предупредило о риске столкновений с участием групп агрессивно настроенных протестующих. В столице полиция частично ограничила предложенные маршруты демонстраций и предложила альтернативные пути для двух запланированных акций, сославшись на соображения общественного порядка и риск насилия.

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