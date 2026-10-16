在美国，总统唐纳德·特朗普表示，来自得克萨斯州的共和党参议员约翰·科宁以及前总统乔治·W·布什的白宫顾问卡尔·罗夫，正在阻碍肯·帕克斯顿赢得参议院中期选举。The Hill报道。

特朗普在Truth Social的一篇帖子中赞扬了担任得克萨斯州总检察长的帕克斯顿，并表示，如果他在11月落败，科宁和罗夫将承担责任。

得克萨斯州初选

在特朗普的支持下，帕克斯顿在5月举行的共和党初选第二轮投票中击败了科宁。败选后，科宁批评了特朗普政府，并未与帕克斯顿联合竞选。

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科宁多次对这位得克萨斯州总检察长的候选资格、其对共和党候选人名单的影响以及帕克斯顿的竞选风格表示担忧。

民主党对手

特朗普还批评了州立法机构成员詹姆斯·塔拉里科，他是得克萨斯州参议院选举中的民主党候选人。总统表示，塔拉里科不符合该州的价值观。

该媒体指出，大多数已公布的民调显示，塔拉里科以微弱优势领先。作为The Hill合作伙伴的无党派预测机构Decision Desk HQ认为，他获胜的概率为56%。得克萨斯州的提前投票将于周一开始。

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