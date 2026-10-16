由9名美国参议员组成的两党小组敦促五角大楼监察员普拉特·莫林三世立即调查有关Starshield卫星服务在乌克兰中断的报道。议员们表示，这类中断可能危及在乌克兰的美国外交官、军人和安全部门工作人员，阿纳多卢通讯社报道。

致五角大楼监察员的请求

参议员们在信中要求查明，美国官员是否批准了所报道的中断，或是否事先知情。他们还希望弄清，美国国防部或其承包商的决定是否可能导致这些中断。

该信由参议员珍妮·沙欣牵头。参议员汤姆·蒂利斯、迪克·德宾、苏珊·柯林斯、杰克·里德、约翰·科宁、克里斯·孔斯、丽莎·穆尔科斯基和理查德·布卢门撒尔也签署了该信。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对人员安全的担忧

参议员们表示，他们尤其担心，在俄罗斯这一侵略国发动空袭期间，美国外交官、军人和安全部门工作人员无法抵达指定避难所的情况。他们要求核查，这是否可能是由于关键通信或预警系统中断所致，包括所报道的情报共享和早期预警问题。

议员们还要求查明，这些中断是否本可避免、五角大楼是否与承包商进行了适当协调，以及是否正在采取纠正措施。他们对有关乌克兰卫星服务受到限制的报道表示担忧。

由SpaceX开发的Starshield是用于政府需求和国家安全的卫星通信系统。该公司更广泛的卫星互联网服务Starlink，在俄罗斯对乌克兰发动的战争期间支持了乌克兰部队及其他用户的通信。参议员们指出，乌克兰此前的服务条款没有速度限制，并对有关新限制的报道提出质疑。

关注我们在