9 сенаторів США просять перевірити перебої Starshield в Україні — Anadolu Agency

Двопартійна група з дев’яти сенаторів США закликала інспектора Пентагону Платта Морінга III негайно розслідувати повідомлення про перебої в роботі супутникового сервісу Starshield в Україні. Законодавці заявили, що такі перебої могли поставити під загрозу американських дипломатів, військових і працівників служб безпеки, які перебувають в Україні, повідомляє Anadolu Agency.

Запит до інспектора Пентагону

У листі сенатори попросили встановити, чи схвалювали посадовці США повідомлені перебої або чи знали про них заздалегідь. Вони також хочуть з’ясувати, чи могли рішення Міністерства оборони США або його підрядників спричинити ці переривання.

Лист очолила сенаторка Джин Шахін. Його також підписали сенатори Том Тілліс, Дік Дурбін, Сьюзен Коллінз, Джек Рід, Джон Корнін, Кріс Кунс, Ліза Меркаускі та Річард Блументаль.

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Занепокоєння через безпеку персоналу

Сенатори заявили, що особливо занепокоєні випадками, коли американські дипломати, військові та працівники служб безпеки не могли дістатися визначених укриттів під час повітряних атак Росії — держави-агресора. Вони попросили перевірити, чи могло це статися через перебої в критично важливих системах зв’язку або попередження, зокрема через повідомлені проблеми з обміном розвідувальними даними та раннім попередженням.

Законодавці також попросили встановити, чи можна було запобігти перебоям, чи належно Пентагон координував дії з підрядниками та чи вживають коригувальних заходів. Вони висловили занепокоєння повідомленнями про обмеження супутникових послуг для України.

Starshield, розроблена SpaceX, є системою супутникового зв’язку для державних потреб і національної безпеки. Starlink, ширший сервіс супутникового інтернету компанії, підтримував зв’язок українських сил та інших користувачів під час війни, яку Росія веде проти України. Сенатори зазначили, що раніше Україна мала умови обслуговування без обмежень швидкості, і поставили під сумнів повідомлення про нові обмеження.

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