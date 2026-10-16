Двухпартийная группа из девяти сенаторов США призвала инспектора Пентагона Платта Моринга III немедленно расследовать сообщения о перебоях в работе спутникового сервиса Starshield в Украине. Законодатели заявили, что такие перебои могли поставить под угрозу американских дипломатов, военных и сотрудников служб безопасности, находящихся в Украине, сообщает Anadolu Agency.

Запрос к инспектору Пентагона

В письме сенаторы попросили установить, одобряли ли американские чиновники сообщенные перебои или знали ли о них заранее. Они также хотят выяснить, могли ли решения Министерства обороны США или его подрядчиков вызвать эти перерывы.

Письмо возглавила сенатор Джин Шахин. Его также подписали сенаторы Том Тиллис, Дик Дурбин, Сьюзен Коллинз, Джек Рид, Джон Корнин, Крис Кунс, Лиза Меркауски и Ричард Блументаль.

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Опасения за безопасность персонала

Сенаторы заявили, что особенно обеспокоены случаями, когда американские дипломаты, военные и сотрудники служб безопасности не могли добраться до назначенных укрытий во время воздушных атак России, государства-агрессора. Они попросили проверить, могло ли это произойти из-за перебоев в критически важных системах связи или предупреждения, в том числе из-за сообщенных проблем с обменом разведывательными данными и ранним предупреждением.

Законодатели также попросили установить, можно ли было предотвратить перебои, надлежащим ли образом Пентагон координировал действия с подрядчиками и принимаются ли корректирующие меры. Они выразили обеспокоенность сообщениями об ограничениях спутниковых услуг для Украины.

Starshield, разработанная SpaceX, является системой спутниковой связи для государственных нужд и национальной безопасности. Starlink, более широкий сервис спутникового интернета компании, поддерживал связь украинских сил и других пользователей во время войны, которую Россия ведет против Украины. Сенаторы отметили, что ранее у Украины были условия обслуживания без ограничений скорости, и поставили под сомнение сообщения о новых ограничениях.

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