Dwupartyjna grupa dziewięciu senatorów USA wezwała inspektora Pentagonu Platta Moringa III do natychmiastowego zbadania doniesień o zakłóceniach w działaniu satelitarnej usługi Starshield w Ukrainie. Ustawodawcy oświadczyli, że takie zakłócenia mogły narazić na niebezpieczeństwo amerykańskich dyplomatów, wojskowych i pracowników służb bezpieczeństwa przebywających w Ukrainie, informuje Anadolu Agency.

Wniosek do inspektora Pentagonu

W liście senatorowie poprosili o ustalenie, czy amerykańscy urzędnicy zatwierdzili zgłoszone zakłócenia lub czy wiedzieli o nich z wyprzedzeniem. Chcą także wyjaśnić, czy decyzje Departamentu Obrony USA lub jego wykonawców mogły spowodować te przerwy.

Na czele inicjatywy dotyczącej listu stanęła senator Jeanne Shaheen. Podpisali go również senatorowie Thom Tillis, Dick Durbin, Susan Collins, Jack Reed, John Cornyn, Chris Coons, Lisa Murkowski i Richard Blumenthal.

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Obawy o bezpieczeństwo personelu

Senatorowie oświadczyli, że szczególnie niepokoją ich przypadki, w których amerykańscy dyplomaci, wojskowi i pracownicy służb bezpieczeństwa nie mogli dotrzeć do wyznaczonych schronów podczas ataków powietrznych Rosji, państwa-agresora. Poprosili o sprawdzenie, czy mogło do tego dojść z powodu zakłóceń w krytycznie ważnych systemach łączności lub ostrzegania, w tym zgłaszanych problemów z wymianą danych wywiadowczych i wczesnym ostrzeganiem.

Ustawodawcy poprosili również o ustalenie, czy zakłóceniom można było zapobiec, czy Pentagon należycie koordynował działania z wykonawcami oraz czy podejmowane są środki naprawcze. Wyrazili zaniepokojenie doniesieniami o ograniczeniach usług satelitarnych dla Ukrainy.

Starshield, opracowany przez SpaceX, jest systemem łączności satelitarnej na potrzeby rządowe i bezpieczeństwa narodowego. Starlink, szersza usługa internetu satelitarnego firmy, wspierał łączność ukraińskich sił i innych użytkowników podczas wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Senatorowie zauważyli, że Ukraina wcześniej miała warunki świadczenia usług bez ograniczeń prędkości, i zakwestionowali doniesienia o nowych ograniczeniach.

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