胡塞武装袭击亚丁宫殿致5人死亡——BBC News

也门南部港口城市亚丁的阿尔-马希克总统府遭导弹袭击，造成5人死亡、另有16人受伤。据BBC News报道，官员表示，此次袭击由胡塞武装实施。

袭击阿尔-马希克宫殿

也门信息部长穆阿迈尔·埃里亚尼表示，5枚弹道导弹击中了阿尔-马希克综合设施。他说，总理沙亚·津达尼及其他部长没有受伤。

也门卫生部长卡西姆·布海拜赫表示，死伤者中包括该设施的警卫和文职工作人员。经核实的视频画面显示，总统府上空冒出浓烟。

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津达尼称此次袭击是懦弱的行为，并表示政府将继续履行职责。他说，此次打击不会削弱政府军继续在红海南部西南海岸及其他前线开展行动的决心。

胡塞武装声明与战争背景

胡塞武装军事派别发言人叶海亚·萨里亚表示，他们的目标是位于亚丁的沙特敌人军事行动总部。由沙特阿拉伯领导的联盟支持也门获得国际承认的政府，并为空袭支持政府军对抗获得伊朗支持的胡塞武装的攻势。

也门内战自2014年持续至今，当时胡塞武装将获得国际承认的政府赶出首都萨那。根据也门政府卫生部的数据，自8月6日以来，战斗已造成至少1282人死亡，另有5890人受伤。联合国还报告称，有20.1万人流离失所，疑似霍乱病例数量增加。

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