Удар хуситов по дворцу в Адене унёс жизни пяти человек — BBC News

В портовом городе Аден на юге Йемена в результате ракетного удара по президентскому дворцу Аль-Маашик погибли пять человек, ещё 16 получили ранения. Как сообщает BBC News, чиновники заявили, что атаку осуществили хуситы.

Удар по дворцу Аль-Маашик

Министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни сообщил, что по комплексу Аль-Маашик ударили пять баллистических ракет. По его словам, премьер-министр Шая Зиндани и другие министры не пострадали.

Министр здравоохранения Йемена Касим Бухайбех заявил, что среди погибших и раненых были охранники объекта и гражданские работники. Проверенные видеокадры зафиксировали дым над президентским дворцом.

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Зиндани назвал атаку трусливой и заявил, что правительство продолжит выполнять свои обязанности. По его словам, удар не ослабит решимость правительственных сил продолжать операции на юго-западном побережье Красного моря и на других линиях фронта.

Заявление хуситов и контекст войны

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа заявил, что их целью был штаб военных операций саудовского врага в Адене. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция поддерживает международно признанное правительство Йемена и оказывает воздушную поддержку правительственным силам в их наступлении против поддерживаемых Ираном хуситов.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы отстранили международно признанное правительство от власти в столице Сане. По данным министерства здравоохранения правительства Йемена, с 6 августа в боях погибли по меньшей мере 1282 человека, ещё 5890 получили ранения. ООН также сообщала о 201 тысяче перемещённых лиц и росте числа подозреваемых случаев холеры.

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