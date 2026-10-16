Atak Huti na pałac w Adenie zabił pięć osób — BBC News

Pięć osób zginęło, a 16 zostało rannych w portowym mieście Aden na południu Jemenu w wyniku ataku rakietowego na pałac prezydencki Al-Maashiq. Jak informuje BBC News, urzędnicy oświadczyli, że atak przeprowadzili Huti.

Atak na pałac Al-Maashiq

Jemeński minister informacji Muammar al-Eryani poinformował, że w kompleks Al-Maashiq uderzyło pięć pocisków balistycznych. Według niego premier Shaya Zindani i inni ministrowie nie odnieśli obrażeń.

Jemeński minister zdrowia Qasim Buhaibeh oświadczył, że wśród zabitych i rannych byli ochroniarze obiektu oraz pracownicy cywilni. Zweryfikowane nagrania wideo zarejestrowały dym nad pałacem prezydenckim.

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Zindani nazwał atak tchórzliwym i oświadczył, że rząd będzie nadal wykonywać swoje obowiązki. Według niego uderzenie nie osłabi determinacji sił rządowych do kontynuowania operacji na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Czerwonego i na innych liniach frontu.

Oświadczenie Huti i kontekst wojny

Rzecznik skrzydła wojskowego Huti Jahja Sari oświadczył, że ich celem była kwatera główna operacji wojskowych saudyjskiego wroga w Adenie. Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską wspiera międzynarodowo uznawany rząd Jemenu i zapewnia wsparcie lotnicze siłom rządowym w ich ofensywie przeciwko wspieranym przez Iran Huti.

Wojna domowa w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti usunęli międzynarodowo uznawany rząd ze stolicy, Sany. Według ministerstwa zdrowia rządu Jemenu od 6 sierpnia w walkach zginęły co najmniej 1282 osoby, a kolejne 5890 zostało rannych. ONZ informowała również o 201 tysiącach przesiedlonych osób i wzroście liczby podejrzewanych przypadków cholery.

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