巴基斯坦多党反对派联盟“巴基斯坦宪法保护运动”（TTAP）计划成立自己的政治派别，并在省级层面建立正式组织架构。该联盟的一名代表向《快报论坛报》表示。

独立的组织基础

TTAP代表称，该联盟此前在很大程度上依赖巴基斯坦正义运动党（PTI）的支持。如今，随着PTI准备退居幕后，该联盟需要建立自己的支持者基础，以举办活动并传播自身立场。

TTAP已指示其省级分支发展组织架构，并成立工作组和研究组。该联盟代表表示，由于支持者数量相对较少，地区政党进行街头动员的能力有限，因此PTI一直是TTAP的主要支持来源。

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PTI的支持与全党会议

TTAP代表指出，PTI此前将建立独立架构视为试图形成一个平行影响力中心，因此双方曾发生激烈讨论。他表示，近期事件改变了该党的立场，其主席已同意并全力支持这一倡议。

TTAP认为，拥有自己的组织基础将使该联盟能够独立施加政治压力，并应对该联盟所称政府针对PTI的不公正行动。该联盟代表还表示，全党会议可能于10月25日举行，或该日期略有调整。

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