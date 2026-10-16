W Pakistanie wielopartyjny sojusz opozycyjny Tehreek-e-Tahafuz-e-Ayeen-e-Pakistan (TTAP) planuje utworzyć własne skrzydło polityczne oraz sformować oficjalne struktury organizacyjne na poziomie prowincji. Poinformował o tym przedstawiciel sojuszu, jak pisze The Express Tribune.

Niezależna baza organizacyjna

Według przedstawiciela TTAP sojusz wcześniej w dużej mierze opierał się na wsparciu partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Teraz, gdy PTI jest gotowa zejść na dalszy plan, zjednoczenie musi stworzyć własną bazę zwolenników, aby organizować wydarzenia i rozpowszechniać swoje stanowisko.

TTAP polecił swoim prowincjonalnym strukturom rozwijać struktury organizacyjne, a także tworzyć grupy robocze i badawcze. Przedstawiciel sojuszu oświadczył, że partie regionalne mają ograniczone możliwości mobilizacji ulicznej z powodu stosunkowo niewielkiej liczby zwolenników, dlatego PTI pozostawała głównym źródłem wsparcia dla TTAP.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wsparcie PTI i konferencja wszystkich partii

Przedstawiciel TTAP zaznaczył, że PTI wcześniej postrzegała utworzenie odrębnej struktury jako próbę stworzenia równoległego ośrodka wpływu, co prowadziło do ostrych dyskusji między stronami. Według niego ostatnie wydarzenia zmieniły stanowisko partii, a jej przewodniczący zgodził się i w pełni poparł inicjatywę.

W TTAP uważają, że własna baza organizacyjna pozwoli sojuszowi samodzielnie wywierać presję polityczną i przeciwdziałać temu, co zjednoczenie nazywa niesprawiedliwymi działaniami rządu wobec PTI. Przedstawiciel sojuszu poinformował również, że Konferencja Wszystkich Partii może odbyć się 25 października lub z niewielkim przesunięciem tego terminu.

Czytaj nas na