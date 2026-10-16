TTAP у Пакистані створить власне політичне крило — The Express Tribune

У Пакистані багатопартійний опозиційний альянс «Техрік-е-Тахафуз-е-Аїн-е-Пакистан» (TTAP) планує створити власне політичне крило та сформувати офіційні організаційні структури на рівні провінцій. Про це повідомив представник альянсу, пише The Express Tribune.

Незалежна організаційна база

За словами представника TTAP, альянс раніше значною мірою спирався на підтримку партії «Пакистан Техрік-е-Інсаф» (PTI). Тепер, коли PTI готова відійти на другий план, об’єднанню необхідно створити власну базу прихильників для проведення заходів і поширення своєї позиції.

TTAP доручив своїм провінційним осередкам розвивати організаційні структури, а також створювати робочі та дослідницькі групи. Представник альянсу заявив, що регіональні партії мають обмежені можливості для вуличної мобілізації через відносно невелику кількість прихильників, тому PTI залишалася головним джерелом підтримки TTAP.

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Підтримка PTI та партійна конференція

Представник TTAP зазначив, що раніше PTI сприймала створення окремої структури як спробу сформувати паралельний центр впливу, через що між сторонами виникали гострі дискусії. За його словами, останні події змінили позицію партії, а її голова погодився та повністю підтримав ініціативу.

У TTAP вважають, що власна організаційна база дасть альянсу змогу самостійно створювати політичний тиск і протидіяти тому, що об’єднання називає несправедливими діями уряду щодо PTI. Також представник альянсу повідомив, що Все-партійна конференція може відбутися 25 жовтня або з незначним зміщенням цієї дати.

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