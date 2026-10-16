В Пакистане многопартийный оппозиционный альянс «Техрик-е-Тахафуз-е-Аин-е-Пакистан» (TTAP) планирует создать собственное политическое крыло и сформировать официальные организационные структуры на уровне провинций. Об этом сообщил представитель альянса, пишет The Express Tribune.

Независимая организационная база

По словам представителя TTAP, альянс ранее в значительной степени опирался на поддержку партии «Пакистан Техрик-е-Инсаф» (PTI). Теперь, когда PTI готова отойти на второй план, объединению необходимо создать собственную базу сторонников для проведения мероприятий и распространения своей позиции.

TTAP поручил своим провинциальным отделениям развивать организационные структуры, а также создавать рабочие и исследовательские группы. Представитель альянса заявил, что региональные партии имеют ограниченные возможности для уличной мобилизации из-за относительно небольшого числа сторонников, поэтому PTI оставалась главным источником поддержки TTAP.

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Поддержка PTI и общепартийная конференция

Представитель TTAP отметил, что ранее PTI воспринимала создание отдельной структуры как попытку сформировать параллельный центр влияния, из-за чего между сторонами возникали острые дискуссии. По его словам, последние события изменили позицию партии, а ее председатель согласился и полностью поддержал инициативу.

В TTAP считают, что собственная организационная база позволит альянсу самостоятельно создавать политическое давление и противодействовать тому, что объединение называет несправедливыми действиями правительства в отношении PTI. Представитель альянса также сообщил, что Общепартийная конференция может состояться 25 октября или с небольшим смещением этой даты.

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