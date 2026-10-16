Высокий суд Пешавара в Пакистане назначил на 20 октября предварительное слушание по иску председателя партии «Пакистанское движение за справедливость» (ПТИ) Гохара Али Хана. Он оспаривает введение чрезвычайного положения и губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Dawn.

Требования истца

Федеральное правительство Пакистана 11 октября ввело чрезвычайное положение в Хайбер-Пахтунхве и губернаторское правление. По версии федеральных властей, причиной стало преднамеренное устранение правительства провинции от борьбы с терроризмом.

Гохар Али Хан просит суд признать это решение неконституционным и отменить соответствующий указ. В иске, поданном 14 октября, он также оспаривает развертывание армейских подразделений в провинции и последующие распоряжения, принятые после введения чрезвычайного положения.

Среди требований истца — отменить создание 11-членного консультативного совета Хайбер-Пахтунхвы, который должен помогать губернатору Файсалу Кариму Кунди управлять провинцией от имени федеральных властей. Он также требует предоставить суду документы и материалы, на которых основывались указ о чрезвычайном положении и последующие решения.

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Аргументы истца

Истец утверждает, что передача парламенту законодательных полномочий провинциальной ассамблеи произошла без предварительной резолюции ассамблеи, предусмотренной статьей 232(1) Конституции Пакистана. По его мнению, это нарушает принципы федеративного устройства, демократии и автономии провинций.

Гохар Али Хан также заявил, что в указе не упоминается серьезная чрезвычайная ситуация, связанная с войной или внешней агрессией. Он считает, что ссылка на внутренние беспорядки не была подкреплена объективными критериями.

Отдельно 20 октября суд рассмотрит совместный иск лидеров Национального демократического движения Мохсина Давара и Бушры Гохар. Они также просят признать указ президента от 11 октября 2026 года не имеющим юридической силы и временно приостановить его действие до окончательного решения суда.

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