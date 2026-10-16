Суд у Пешаварі розгляне позов ПТІ проти надзвичайного стану — Dawn

Високий суд Пешавара в Пакистані призначив на 20 жовтня попереднє слухання за позовом голови партії «Пакистанський рух за справедливість» (ПТІ) Гохара Алі Хана. Він оскаржує запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління в провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомляє Dawn.

Вимоги позивача

Федеральний уряд Пакистану 11 жовтня запровадив надзвичайний стан у Хайбер-Пахтунхві та губернаторське правління. За версією федеральної влади, причиною стало навмисне усунення провінційного уряду від боротьби з тероризмом.

Гохар Алі Хан просить суд визнати це рішення неконституційним і скасувати відповідний указ. У позові, поданому 14 жовтня, він також оскаржує розгортання армійських підрозділів у провінції та подальші розпорядження, ухвалені після запровадження надзвичайного стану.

Серед вимог позивача — скасувати створення 11-членної консультативної ради Хайбер-Пахтунхви, яка має допомагати губернатору Файсалу Каріму Кунді керувати провінцією від імені федеральної влади. Він також вимагає надати суду документи й матеріали, на яких ґрунтувалися указ про надзвичайний стан та наступні рішення.

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Аргументи позивача

Позивач стверджує, що передання парламенту законодавчих повноважень провінційної асамблеї відбулося без попередньої резолюції асамблеї, передбаченої статтею 232(1) Конституції Пакистану. На його думку, це порушує принципи федеративного устрою, демократії та автономії провінцій.

Гохар Алі Хан також заявив, що в указі не згадано серйозної надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною або зовнішньою агресією. Він вважає, що посилання на внутрішні заворушення не було підкріплене об'єктивними критеріями.

Окремо 20 жовтня суд розгляне спільний позов лідерів Національного демократичного руху Мохсіна Давара та Бушри Гохар. Вони також просять визнати указ президента від 11 жовтня 2026 року таким, що не має юридичної сили, і тимчасово зупинити його дію до остаточного рішення суду.

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