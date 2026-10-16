Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie wyznaczył na 20 października wstępne posiedzenie w sprawie pozwu przewodniczącego partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Gohara Alego Khana. Kwestionuje on wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich w Chajber-Pachtunchwie, informuje Dawn.

Żądania powoda

Federalny rząd Pakistanu 11 października wprowadził stan nadzwyczajny w Chajber-Pachtunchwie oraz rządy gubernatorskie. Według władz federalnych powodem było celowe wycofanie się rządu prowincji z walki z terroryzmem.

Gohar Ali Khan zwraca się do sądu o uznanie tej decyzji za niekonstytucyjną i uchylenie odpowiedniego dekretu. W pozwie złożonym 14 października kwestionuje również rozmieszczenie jednostek wojskowych w prowincji oraz późniejsze zarządzenia wydane po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego.

Wśród żądań powoda jest uchylenie utworzenia 11-osobowej rady doradczej Chajber-Pachtunchwy, która ma pomagać gubernatorowi Faisalowi Karimowi Kundiemu zarządzać prowincją w imieniu władz federalnych. Domaga się on także przedstawienia sądowi dokumentów i materiałów, na których oparto dekret o stanie nadzwyczajnym oraz późniejsze decyzje.

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Argumenty powoda

Powód twierdzi, że przekazanie parlamentowi uprawnień ustawodawczych zgromadzenia prowincjonalnego nastąpiło bez wcześniejszej rezolucji zgromadzenia, wymaganej przez art. 232 ust. 1 Konstytucji Pakistanu. Jego zdaniem narusza to zasady federalizmu, demokracji i autonomii prowincji.

Gohar Ali Khan oświadczył również, że w dekrecie nie wspomniano o poważnym stanie nadzwyczajnym związanym z wojną lub zewnętrzną agresją. Uważa on, że powołanie się na wewnętrzne niepokoje nie zostało poparte obiektywnymi kryteriami.

Osobno 20 października sąd rozpatrzy wspólny pozew liderów Narodowego Ruchu Demokratycznego, Mohsina Dawara i Bushry Gohar. Również domagają się oni uznania dekretu prezydenta z 11 października 2026 roku za nieważny prawnie oraz tymczasowego zawieszenia jego działania do czasu ostatecznej decyzji sądu.

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