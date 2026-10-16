巴基斯坦白沙瓦高等法院已将巴基斯坦正义运动党（PTI）主席戈哈尔·阿里·汗提起的诉讼初步听证会定于10月20日举行。他对开伯尔-普赫图赫瓦省实施紧急状态和省长管治提出质疑，《黎明报》报道。

原告的诉求

巴基斯坦联邦政府于10月11日在开伯尔-普赫图赫瓦省实施紧急状态和省长管治。联邦当局称，原因是省政府故意退出反恐斗争。

戈哈尔·阿里·汗请求法院宣布该决定违宪，并撤销相关命令。在10月14日提交的诉讼中，他还对在该省部署陆军部队以及实施紧急状态后作出的后续命令提出质疑。

原告的诉求包括撤销成立由11名成员组成的开伯尔-普赫图赫瓦省咨询委员会。该委员会旨在协助省长费萨尔·卡里姆·孔迪代表联邦当局管理该省。他还要求向法院提交作为紧急状态命令及后续决定依据的文件和材料。

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原告的论点

原告称，在未获得巴基斯坦宪法第232条第1款规定的省议会事先决议的情况下，省议会的立法权被移交给议会。他认为，这违反了联邦制、民主和省级自治的原则。

戈哈尔·阿里·汗还表示，该命令没有提及与战争或外来侵略有关的严重紧急情况。他认为，对内部骚乱的援引没有得到客观标准的支持。

此外，法院将于10月20日审理民族民主运动领导人莫辛·达瓦尔和布什拉·戈哈尔共同提起的诉讼。他们也请求宣布2026年10月11日的总统命令不具有法律效力，并在法院作出最终裁决前暂时中止其效力。

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