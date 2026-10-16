印度更新在沙特阿拉伯公民的建议 — 《印度教徒报》

印度驻沙特阿拉伯大使馆于2026年10月16日因航空运输中断更新了针对印度公民的建议。民众被敦促遵从当地政府的指示，并在发生空袭时留在室内。

据《印度教徒报》报道，利雅得国际机场仍对航班关闭。同时，达曼、吉达和麦地那的机场继续运营，但中断情况仍在持续。

航班取消

印度航空和印度航空快运已取消往返利雅得、达曼和吉达的航班，直至10月20日。Akasa Air暂停往返利雅得的航班至10月24日，暂停往返吉达的航班至10月21日。IndiGo已取消往返利雅得、吉达、达曼和麦地那的航班，直至10月24日。

大使馆表示，沙特航空正在运营从达曼、吉达和麦地那飞往印度的计划航班，Flynas则运营达曼—勒克瑙航线。Flydeal航空公司也宣布将于10月17日和18日运营达曼—孟买航班。

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为公民提供帮助

建议需要紧急离开沙特阿拉伯的印度公民，在持有必要签证的情况下考虑经由巴林、科威特或卡塔尔过境。建议仅计划旅行的人士，包括前往进行副朝的人士，考虑航班取消风险以及可能需要在该国停留更长时间的情况。

根据此前消息，10月10日对哈立德国王国际机场的袭击造成一名印度公民死亡，另有数人受伤，其中包括11名印度人。根据大使馆更新的数据，两名受伤的印度人仍在重症监护室，一人在加强监护病房，另有三人在普通病房。

印度驻吉达领事馆表示，其位于吉达和麦加的援助中心继续运行。公民还被要求不要拍摄、发布或传播与当前事件有关的信息、照片或视频。

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