Посольство Индии в Саудовской Аравии 16 октября 2026 года обновило рекомендации для индийских граждан из-за перебоев в авиасообщении. Людей призвали выполнять указания местных властей, а в случае воздушной атаки оставаться в помещениях.

По данным The Hindu, международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым для полетов. В то же время аэропорты Даммама, Джидды и Медины продолжают работать, хотя перебои сохраняются.

Отмена рейсов

Air India и Air India Express отменили рейсы в Эр-Рияд, Даммам и Джидду и обратно до 20 октября. Akasa Air приостановила полеты в Эр-Рияд и обратно до 24 октября, а в Джидду и обратно — до 21 октября. IndiGo отменила рейсы в Эр-Рияд, Джидду, Даммам и Медину и обратно до 24 октября.

Посольство сообщило, что Saudia выполняет запланированные рейсы в Индию из Даммама, Джидды и Медины, а Flynas летает по маршруту Даммам—Лакхнау. Авиакомпания Flydeal также объявила о рейсах Даммам—Мумбаи 17 и 18 октября.

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Помощь гражданам

Гражданам Индии, которым необходимо срочно выехать из Саудовской Аравии, посоветовали рассмотреть транзит через Бахрейн, Кувейт или Катар при наличии необходимых виз. Тем, кто только планирует поездку, в том числе паломничество умра, рекомендовали учитывать риск отмены рейсов и возможного более длительного пребывания в стране.

Согласно предыдущему сообщению, после атаки на международный аэропорт имени короля Халида 10 октября погиб гражданин Индии, еще несколько человек получили ранения, среди них — 11 индийцев. По обновленным данным посольства, двое пострадавших индийцев остаются в отделении интенсивной терапии, один — в отделении усиленного ухода, еще трое — в обычных палатах.

Индийское консульство в Джидде сообщило, что его центры помощи в Джидде и Мекке продолжают работать. Граждан также попросили не снимать, не публиковать и не распространять информацию, фотографии или видео, связанные с текущими событиями.

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