Ambasada Indii w Arabii Saudyjskiej 16 października 2026 roku zaktualizowała zalecenia dla indyjskich obywateli z powodu zakłóceń w ruchu lotniczym. Ludzi wezwano do stosowania się do poleceń lokalnych władz, a w razie ataku z powietrza — do pozostania w pomieszczeniach.

Według The Hindu, międzynarodowe lotnisko w Rijadzie pozostaje zamknięte dla lotów. Jednocześnie lotniska w Dammamie, Dżuddzie i Medynie nadal działają, choć zakłócenia utrzymują się.

Odwołania lotów

Air India i Air India Express odwołały loty do i z Rijadu, Dammamu oraz Dżuddy do 20 października. Akasa Air zawiesiła loty do i z Rijadu do 24 października, a do i z Dżuddy — do 21 października. IndiGo odwołała loty do i z Rijadu, Dżuddy, Dammamu i Medyny do 24 października.

Ambasada poinformowała, że Saudia realizuje planowe loty do Indii z Dammamu, Dżuddy i Medyny, a Flynas lata na trasie Dammam–Lakhnau. Linie Flydeal ogłosiły również loty Dammam–Mumbaj 17 i 18 października.

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Pomoc dla obywateli

Obywatelom Indii, którzy muszą pilnie opuścić Arabię Saudyjską, doradzono rozważenie tranzytu przez Bahrajn, Kuwejt lub Katar, jeśli mają wymagane wizy. Osobom dopiero planującym podróż, w tym pielgrzymkę umra, zalecono uwzględnienie ryzyka odwołania lotów i możliwego dłuższego pobytu w kraju.

Według wcześniejszego komunikatu po ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida 10 października zginął obywatel Indii, a kilka innych osób zostało rannych, w tym 11 Hindusów. Według zaktualizowanych danych ambasady dwóch rannych Hindusów pozostaje na oddziale intensywnej terapii, jeden — na oddziale wzmożonego nadzoru, a kolejnych trzech — na zwykłych oddziałach.

Indyjski konsulat w Dżuddzie poinformował, że jego centra pomocy w Dżuddzie i Mekce nadal działają. Obywateli poproszono również, by nie nagrywali, nie publikowali ani nie rozpowszechniali informacji, zdjęć lub nagrań wideo związanych z bieżącymi wydarzeniami.

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