法国经济部长罗兰·莱斯屈尔向议会表示，一起针对超市制冷系统的网络攻击波及约700个配送中心。初步估计显示，此次攻击影响了约500家门店。据阿纳多卢通讯社报道，攻击者远程干预设备运行并使用除霜功能，导致温度升高至约50°C。

此次攻击对新鲜和冷冻食品库存构成风险。受影响的系统涉及丹麦制造商Danfoss、美国公司Copeland和意大利公司Dixell。受影响的门店将设备断开网络连接。

荷兰物流停摆

另据荷兰连锁企业Albert Heijn消息，其多个配送中心已暂停运营。该公司在一次网络攻击尝试后预防性关闭了系统。法国和荷兰两起事件之间的关联尚未得到确认。

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法国超市集团Cooperative U负责人多米尼克·谢尔谢称，对制冷设备的攻击史无前例且非常严重。Synacktiv的网络安全专家凯文·泰利耶指出，老旧的制冷设备以及可通过互联网访问的控制界面，可能使零售连锁企业容易受到攻击。

集中化管理的风险

Sophos威胁分析高级总监拉夫·皮林解释说，现代超市依赖设备供应商、服务公司、远程管理平台和联网设备。集中化系统可以管理数千台设备，但一个平台遭到入侵就可能将事件后果扩散至整个网络。

泰利耶表示，Danfoss称部分受影响型号已经过时，不再获得安全更新，尽管它们仍在运行。皮林建议零售商核查制造商对制冷设备的支持情况，限制远程访问，更新仍受支持的系统，并隔离过时的控制器。

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