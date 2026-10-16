We Francji cyberatak na systemy chłodzenia w supermarketach dotknął około 700 centrów dystrybucyjnych, poinformował parlament minister gospodarki Roland Lescure. Według wstępnych szacunków atak objął około 500 sklepów. Jak podaje Anadolu Agency, sprawcy zdalnie ingerowali w działanie urządzeń i wykorzystywali funkcję rozmrażania, przez co temperatura wzrastała do około 50°C.

Atak stwarzał ryzyko dla zapasów świeżych i mrożonych produktów. Dotknął systemów duńskiego producenta Danfoss, amerykańskiej firmy Copeland oraz włoskiej Dixell. Sklepy, których dotyczył incydent, odłączały urządzenia od sieci.

Wstrzymanie logistyki w Holandii

Osobno holenderska sieć Albert Heijn poinformowała o wstrzymaniu pracy kilku centrów dystrybucyjnych. Firma prewencyjnie wyłączyła systemy po próbie cyberataku. Nie ustalono związku między incydentami we Francji i Holandii.

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Szef francuskiej grupy supermarketów Cooperative U, Dominique Schelcher, nazwał atak na urządzenia chłodnicze bezprecedensowym i bardzo poważnym. Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Kevin Tellier z Synacktiv zaznaczył, że przestarzałe urządzenia chłodnicze i dostępne przez internet interfejsy sterowania mogą czynić sieci handlowe podatnymi na zagrożenia.

Ryzyka scentralizowanego zarządzania

Raf Pilling, starszy dyrektor ds. analizy zagrożeń w Sophos, wyjaśnił, że współczesne supermarkety zależą od dostawców sprzętu, firm serwisowych, platform zdalnego zarządzania i podłączonych urządzeń. Scentralizowane systemy umożliwiają zarządzanie tysiącami urządzeń, ale przejęcie jednej platformy może rozprzestrzenić skutki incydentu na całą sieć.

Według Telliera Danfoss określił część dotkniętych modeli jako przestarzałe i nieotrzymujące już aktualizacji bezpieczeństwa, choć nadal działają. Pilling zalecił sprzedawcom detalicznym sprawdzanie wsparcia producentów dla urządzeń chłodniczych, ograniczanie zdalnego dostępu, aktualizowanie wspieranych systemów i izolowanie przestarzałych kontrolerów.

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