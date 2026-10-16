Во Франции кибератака на системы охлаждения в супермаркетах затронула около 700 распределительных центров, сообщил парламенту министр экономики Ролан Лескюр. По первоначальным оценкам, атакой было охвачено примерно 500 магазинов. Как сообщает Anadolu Agency, злоумышленники дистанционно вмешивались в работу оборудования и использовали функцию размораживания, из-за чего температура повышалась примерно до 50°C.

Атака создавала риск для запасов свежих и замороженных продуктов. Она затронула системы датского производителя Danfoss, американской компании Copeland и итальянской Dixell. Затронутые магазины отключали оборудование от сети.

Остановка логистики в Нидерландах

Отдельно нидерландская сеть Albert Heijn сообщила о приостановке работы нескольких распределительных центров. Компания превентивно отключила системы после попытки кибератаки. Связь между инцидентами во Франции и Нидерландах не установлена.

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Глава французской группы супермаркетов Cooperative U Доминик Шельшер назвал атаку на холодильное оборудование беспрецедентной и очень серьезной. Специалист по кибербезопасности Кевин Телье из Synacktiv отметил, что устаревшее холодильное оборудование и доступные через интернет интерфейсы управления могут делать торговые сети уязвимыми.

Риски централизованного управления

Старший директор по анализу угроз Sophos Раф Пиллинг объяснил, что современные супермаркеты зависят от поставщиков оборудования, сервисных компаний, платформ удаленного управления и подключенных устройств. Централизованные системы позволяют управлять тысячами устройств, но компрометация одной платформы способна распространить последствия инцидента на всю сеть.

По словам Телье, Danfoss назвала некоторые затронутые модели устаревшими и более не получающими обновления безопасности, хотя они продолжают работать. Пиллинг рекомендовал ритейлерам проверять поддержку холодильного оборудования производителями, ограничивать удаленный доступ, обновлять поддерживаемые системы и изолировать устаревшие контроллеры.

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