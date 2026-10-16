США предложили Украине расширить сеть Starlink для нанесения ударов вглубь России — WSJ

Сенаторы-республиканцы США Роджер Викер и Кевин Крамер предложили Украине на 100 дней приостановить удары по российским энергетическим объектам в обмен на расширение покрытия спутниковой сети Starlink примерно на 300 км вглубь территории России. Такая договоренность могла бы предоставить украинским военным доступ к спутниковой связи на большем расстоянии от границы РФ.

Как пишет издание, инициатива была представлена во время визита американских законодателей в Киев 9 октября. Сенаторы прибыли в составе двухпартийной делегации Конгресса США и обсудили возможную договоренность с украинской стороной.

По замыслу авторов предложения, расширение зоны действия Starlink позволило бы украинским военным более эффективно противодействовать российским ракетным пусковым установкам, которые используются для нанесения ударов по украинским городам.

Условия возможного обмена предусматривают, что Украина на 100 дней воздержится от ударов по российским энергетическим объектам. Взамен США должны расширить доступ украинских военных к Starlink на территории России примерно на 300 км от украинской границы.

По данным издания, Зеленский заявил о готовности согласиться на эту инициативу. Издание также сообщило, что украинский президент рассматривал возможность обменять приостановку атак на российские нефтеперерабатывающие заводы на дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

В то же время информация о готовности украинского президента принять предложение основана на данных источников издания. О достижении окончательной договоренности между Украиной и США не сообщалось.

Обсуждение инициативы состоялось на фоне сообщений об ограничении работы спутниковой связи для украинских военных. Starlink используется, в частности, для обеспечения связи и управления беспилотными системами.

Расширение покрытия на российскую территорию, по замыслу сенаторов, могло бы помочь Украине выявлять и поражать российские средства, с помощью которых осуществляются ракетные и другие атаки. В свою очередь, 100-дневная пауза в ударах по энергетической инфраструктуре РФ стала бы уступкой со стороны Киева.

Пока неизвестно, будет ли это предложение реализовано и согласятся ли стороны на его условия. Никакого официально объявленного соглашения о таком обмене нет.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), президент Владимир Зеленский выразил готовность принять такое предложение.

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Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий. Однако впоследствии лимит снизился еще ниже, до 60–70 км/ч.

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