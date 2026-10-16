В Польше каждую секунду образуется около 151 килограмма пищевых отходов — это более 9 тонн в минуту и около 13 тысяч тонн ежедневно по всей цепочке поставок продовольствия. Более половины этого объема приходится на домохозяйства: примерно 82 килограмма в секунду, почти 5 тонн в минуту и более 7 тысяч тонн в день, сообщает RMF24.

Большая часть отходов образуется дома

Согласно данным Института охраны окружающей среды — Государственного исследовательского института Польши, переданным Европейской комиссии, за год в стране образуется около 4,76 млн тонн пищевых отходов. Из них более 2,57 млн тонн приходится на польские домохозяйства.

На других этапах цепочки поставок наибольшие объемы отходов фиксируются в первичном производстве — примерно 795 тысяч тонн в год. В переработке и производстве образуется около 579 тысяч тонн, в розничной торговле и дистрибуции — ориентировочно 491 тысяча тонн, в ресторанах и заведениях общественного питания — около 322 тысяч тонн.

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Ситуация в Европейском союзе

По данным Евростата за 2024 год, в странах ЕС образовалось 57,9 млн тонн пищевых отходов, или в среднем 129 килограммов на человека в год. На домохозяйства пришлось 53% этого объема — 31 млн тонн, то есть 69 килограммов на одного человека.

В материале отмечается, что пищевые отходы также имеют экологические последствия. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, водный след пищи, которая не была потреблена, составляет 250 кубических километров в год, а для ее производства используется почти 1,4 млрд гектаров сельскохозяйственных земель. Программа ООН по окружающей среде оценивает вклад пищевых отходов в 8–10% глобальных выбросов парниковых газов.

Эксперты Института охраны окружающей среды Польши советуют планировать покупки, правильно хранить продукты и использовать еду, которая уже есть дома, чтобы сокращать потери.

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