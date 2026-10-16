W Polsce co sekundę powstaje 151 kg odpadów żywnościowych — RMF24

W Polsce co sekundę powstaje około 151 kilogramów odpadów żywnościowych — to ponad 9 ton na minutę i około 13 tys. ton dziennie w całym łańcuchu dostaw żywności. Ponad połowa tej ilości przypada na gospodarstwa domowe: około 82 kilogramy na sekundę, niemal 5 ton na minutę i ponad 7 tys. ton dziennie, informuje RMF24.

Większość odpadów powstaje w domach

Z danych Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego, przekazanych Komisji Europejskiej, wynika, że w kraju rocznie powstaje około 4,76 mln ton odpadów żywnościowych. Ponad 2,57 mln ton z tej liczby przypada na polskie gospodarstwa domowe.

Na innych etapach łańcucha dostaw największe ilości odpadów odnotowuje się w produkcji pierwotnej — około 795 tys. ton rocznie. W przetwórstwie i produkcji powstaje około 579 tys. ton, w handlu detalicznym i dystrybucji — około 491 tys. ton, a w restauracjach i zakładach gastronomicznych — około 322 tys. ton.

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Sytuacja w Unii Europejskiej

Według danych Eurostatu za 2024 rok w krajach UE powstało 57,9 mln ton odpadów żywnościowych, czyli średnio 129 kilogramów na osobę rocznie. Gospodarstwa domowe odpowiadały za 53% tej ilości — 31 mln ton, czyli 69 kilogramów na osobę.

W materiale zaznaczono, że marnowanie żywności ma również konsekwencje dla środowiska. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ślad wodny żywności, która nie została spożyta, wynosi 250 kilometrów sześciennych rocznie, a do jej produkcji wykorzystuje się niemal 1,4 mld hektarów gruntów rolnych. Program ONZ ds. Środowiska szacuje udział marnowania żywności w globalnych emisjach gazów cieplarnianych na 8–10%.

Eksperci polskiego Instytutu Ochrony Środowiska radzą planować zakupy, odpowiednio przechowywać produkty i wykorzystywać żywność, która już jest w domu, aby ograniczać straty.

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