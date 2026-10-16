RMF24：波兰每秒产生151公斤食物垃圾

波兰每秒产生约151公斤食物垃圾——这相当于每分钟超过9吨、在整个食品供应链中每天约1.3万吨。其中超过一半来自家庭：每秒约82公斤、每分钟近5吨、每天超过7000吨，RMF24报道。

大部分废弃物产生于家庭

根据波兰环境保护研究所——国家研究所提交给欧盟委员会的数据，该国每年产生约476万吨食物垃圾。其中，波兰家庭产生的食物垃圾超过257万吨。

在供应链的其他环节，废弃物量最大的是初级生产阶段——每年约79.5万吨。加工和制造环节产生约57.9万吨，零售贸易和配送环节约49.1万吨，餐馆和餐饮场所约32.2万吨。

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欧盟的情况

根据欧盟统计局2024年的数据，欧盟国家产生了5790万吨食物垃圾，即平均每人每年129公斤。家庭占该总量的53%——3100万吨，即每人69公斤。

报道指出，浪费食物还会带来环境后果。根据联合国粮食及农业组织的估算，未被消费的食物的水足迹每年达250立方公里，其生产使用了近14亿公顷农业用地。联合国环境规划署估计，食物浪费占全球温室气体排放量的8%至10%。

波兰环境保护研究所的专家建议规划购物、妥善储存食品，并利用家中已有的食物，以减少损失。

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