В Нигерии национальный лидер Нигерийского демократического конгресса (НДК) Сериаке Диксон призвал Независимую национальную избирательную комиссию (INEC) как можно скорее вернуть в окончательный список кандидатов имена представителей партии перед всеобщими выборами 2027 года. Об этом Premium Times Nigeria сообщило 16 октября.

Кандидатов не внесли в список

По данным издания, INEC не включила в опубликованный в субботу окончательный список кандидатов кандидатов НДК на пост губернатора в штатах Кано, Кадуна и Кросс-Ривер. Руководство партии объяснило пропуск ошибкой.

Диксон, который ранее был губернатором штата Байелса и является сенатором от Западной Байелсы, обратился к комиссии в публикации в Facebook. Он заявил, что партия принимает меры для урегулирования ситуации с кандидатами, чьи имена INEC не опубликовала несколько дней назад.

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Позиция партии

По словам Диксона, все затронутые кандидаты зарегистрировались в партии до предусмотренного законом 21-дневного срока. Он также заявил, что НДК выдвинул квалифицированных кандидатов — от кандидата в президенты до претендентов на места в законодательных собраниях штатов — после тщательной процедуры отбора.

Лидер НДК выразил уверенность, что INEC без промедления исправит пропуск. Он добавил, что партия продолжит консультации и предвыборную кампанию во всех штатах, одновременно поддерживая контакты с избирательной комиссией по поводу отсутствующих в списке фамилий.

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