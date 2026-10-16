W Nigerii krajowy lider Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego (NDC) Seriake Dickson wezwał Niezależną Narodową Komisję Wyborczą (INEC), aby jak najszybciej przywróciła do ostatecznej listy kandydatów nazwiska przedstawicieli partii przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Poinformował o tym Premium Times Nigeria 16 października.

Kandydaci nie zostali wpisani na listę

Według publikacji INEC nie uwzględniła na opublikowanej w sobotę ostatecznej liście kandydatów kandydatów NDC na gubernatorów w stanach Kano, Kaduna i Cross River. Kierownictwo partii wyjaśniło pominięcie błędem.

Dickson, który wcześniej był gubernatorem stanu Bayelsa i jest senatorem reprezentującym Zachodnią Bayelsę, zwrócił się do komisji w poście na Facebooku. Oświadczył, że partia podejmuje kroki, aby uregulować sytuację kandydatów, których nazwisk INEC nie opublikowała kilka dni wcześniej.

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Stanowisko partii

Według Dicksona wszyscy zainteresowani kandydaci zarejestrowali się w partii przed przewidzianym prawem 21-dniowym terminem. Oświadczył również, że NDC wyłonił wykwalifikowanych kandydatów — od kandydata na prezydenta po osoby ubiegające się o miejsca w zgromadzeniach ustawodawczych stanów — po dokładnej procedurze selekcji.

Lider NDC wyraził przekonanie, że INEC bez zwłoki naprawi to pominięcie. Dodał, że partia będzie kontynuować konsultacje i kampanię wyborczą we wszystkich stanach, utrzymując jednocześnie kontakt z komisją wyborczą w sprawie nazwisk nieobecnych na liście.

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