在尼日利亚，尼日利亚民主大会（NDC）全国领导人塞里亚克·迪克森敦促独立国家选举委员会（INEC）在2027年大选前尽快将该党代表的姓名恢复至最终候选人名单。Premium Times Nigeria于10月16日报道。

候选人未被列入名单

据该媒体报道，INEC未将NDC在卡诺州、卡杜纳州和克罗斯河州的州长候选人列入周六公布的最终候选人名单。该党领导层将这一遗漏解释为错误。

迪克森曾任巴耶尔萨州州长，目前是代表巴耶尔萨西部的参议员。他在Facebook帖子中向该委员会呼吁。他表示，该党正采取措施解决INEC数日前未公布姓名的候选人相关问题。

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该党的立场

迪克森表示，所有受影响的候选人均在法律规定的21日期限前在该党完成登记。他还表示，NDC经过严格的遴选程序，提名了合格的候选人，范围从总统候选人到竞逐州立法机构席位的候选人。

这位NDC领导人相信，INEC将毫不拖延地纠正这一遗漏。他补充说，该党将继续在所有州开展磋商和竞选活动，同时就名单中缺失的姓名与选举委员会保持联系。

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