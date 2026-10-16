Годовая инфляция в Италии в сентябре составила 4,2% против 3,3% в августе, достигнув самого высокого уровня за три года. Национальный статистический институт Istat подтвердил предварительную оценку, опубликованную в конце прошлого месяца, сообщает ANSA English.

Энергоносители ускорили рост цен

По данным Istat, главным фактором ускорения инфляции стала динамика цен на энергоносители. Темпы годового роста цен на регулируемые энергетические товары повысились с 18,6% до 25,8%, а на нерегулируемые — с 17% до 22,5%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Также ускорился рост цен на необработанные продукты питания — с 3,8% до 5,5%. Рост цен на услуги, связанные с отдыхом, ремонтом и личным уходом, составил 2,9% после 2,6% в августе. Для транспортных услуг показатель вырос с 0,8% до 1,6%.

Месячная динамика и потребительская корзина

В месячном выражении индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,7%. Индекс так называемой потребительской корзины, включающей продукты питания, товары для дома и средства личной гигиены, повысился на 1,5% в годовом выражении. В августе его годовой рост составлял 0,9%.

Читай нас в