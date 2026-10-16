Roczna inflacja we Włoszech wyniosła we wrześniu 4,2% wobec 3,3% w sierpniu, osiągając najwyższy poziom od trzech lat. Narodowy Instytut Statystyczny Istat potwierdził wstępny szacunek opublikowany pod koniec ubiegłego miesiąca, poinformowała ANSA English.

Ceny energii przyspieszyły wzrost cen

Według Istat głównym czynnikiem przyspieszenia inflacji była dynamika cen energii. Tempo rocznego wzrostu cen regulowanych towarów energetycznych wzrosło z 18,6% do 25,8%, a nieregulowanych — z 17% do 22,5%.

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Przyspieszył także wzrost cen nieprzetworzonych produktów spożywczych — z 3,8% do 5,5%. Wzrost cen usług związanych z rekreacją, naprawami i pielęgnacją osobistą wyniósł 2,9%, po 2,6% w sierpniu. W przypadku usług transportowych wskaźnik wzrósł z 0,8% do 1,6%.

Dynamika miesięczna i koszyk konsumpcyjny

W ujęciu miesięcznym wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł we wrześniu o 0,7%. Indeks tak zwanego koszyka konsumpcyjnego, obejmującego żywność, towary gospodarstwa domowego i środki higieny osobistej, wzrósł o 1,5% w ujęciu rocznym. W sierpniu jego roczny wzrost wyniósł 0,9%.

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