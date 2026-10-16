Інфляція в Італії сягнула трирічного максимуму 4,2% у вересні — ANSA English

Річна інфляція в Італії у вересні становила 4,2% проти 3,3% у серпні, досягнувши найвищого рівня за три роки. Національний статистичний інститут Istat підтвердив попередню оцінку, оприлюднену наприкінці минулого місяця, повідомляє ANSA English.

Енергоносії прискорили зростання цін

За даними Istat, головним чинником прискорення інфляції стала динаміка цін на енергоносії. Темпи річного зростання цін на регульовані енергетичні товари підвищилися з 18,6% до 25,8%, а на нерегульовані — із 17% до 22,5%.

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Також прискорилося подорожчання необроблених харчових продуктів — з 3,8% до 5,5%. Зростання цін на послуги, пов’язані з відпочинком, ремонтом і особистим доглядом, становило 2,9% після 2,6% у серпні. Для транспортних послуг показник зріс із 0,8% до 1,6%.

Місячна динаміка та споживчий кошик

У місячному вимірі індекс споживчих цін у вересні зріс на 0,7%. Індекс так званого споживчого кошика, який охоплює продукти харчування, товари для дому та засоби особистої гігієни, підвищився на 1,5% у річному вимірі. У серпні його річне зростання становило 0,9%.

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