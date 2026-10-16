Китай представил дроны-перехватчики с системами наведения на основе искусственного интеллекта и другое беспилотное оборудование на международном антитеррористическом форуме в Пекине. Форум Great Wall-2026 проходил со вторника по четверг и собрал более 320 экспертов в области обороны и военных делегатов из 62 стран, сообщает South China Morning Post.

Беспилотные системы на выставке

Среди представленной техники были недорогие скоростные дроны-перехватчики с ИИ-системами наведения. Они предназначены для нейтрализации малых, низколетящих и медленных беспилотных летательных аппаратов с высокой точностью и быстрым реагированием.

На выставке также показали гуманоидных роботов, роботизированных собак, беспилотные наземные машины, системы обнаружения дронов и лазерные системы защиты. Их заявленные возможности включают разведку, защиту от роев беспилотников и управление ими, а также точное реагирование на угрозы.

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Предупреждения о новых рисках

Дискуссии на форуме были посвящены тому, как искусственный интеллект и беспилотные системы усиливают антитеррористические возможности, одновременно создавая новые нетипичные риски для безопасности. По данным китайского государственного телеканала CCTV, представленные на выставке технологии ИИ охватывают весь цикл антитеррористических операций — от оценки обстановки и реагирования на инциденты до оценки результатов операций.

Участники форума предостерегли, что террористические организации могут все чаще использовать автономные дроны, рои беспилотников, зашифрованные каналы связи и ИИ для радикализации, вербовки, финансирования и проведения сложных атак в различных сферах. Они также подчеркнули необходимость международной координации для регулирования автономных интеллектуальных систем, включая их продажу, приобретение, применение и утилизацию.

Эксперт по военной разведке и системам У Минси заявил CCTV, что разработчики больших языковых моделей должны настраивать их так, чтобы предотвращать злоупотребление ими для обучения и подготовки. Он также предупредил, что генеративный ИИ может быть использован для создания дипфейков и дезинформации, а также для исследования и разработки нового оборудования для атак.

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