Китай представив ШІ-дрони-перехоплювачі на форумі в Пекіні — South China Morning Post

Китай представив дрони-перехоплювачі з системами наведення на основі штучного інтелекту та інше безпілотне обладнання на міжнародному форумі з протидії тероризму в Пекіні. Форум Great Wall-2026 тривав з вівторка до четверга та зібрав понад 320 оборонних експертів і військових делегатів із 62 країн, повідомляє South China Morning Post.

Безпілотні системи на виставці

Серед представленої техніки були недорогі швидкісні дрони-перехоплювачі з ШІ-системами наведення. Вони призначені для нейтралізації малих, низьколітних і повільних безпілотників із високою точністю та швидким реагуванням.

На виставці також показали гуманоїдних роботів, роботизованих собак, безпілотні наземні машини, системи виявлення дронів і лазерні системи захисту. Їхні заявлені можливості охоплюють розвідку, захист від роїв безпілотників і управління ними, а також точне реагування на загрози.

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Попередження про нові ризики

Дискусії на форумі були присвячені тому, як штучний інтелект і безпілотні системи посилюють антитерористичні можливості, водночас створюючи нові нетипові ризики для безпеки. За даними китайського державного телеканалу CCTV, представлені на виставці технології ШІ охоплюють увесь цикл антитерористичних операцій — від оцінки обстановки та реагування на інциденти до оцінювання результатів операцій.

Учасники форуму застерігали, що терористичні організації дедалі частіше можуть використовувати автономні дрони, рої безпілотників, зашифровані канали зв’язку та ШІ для радикалізації, вербування, фінансування і проведення складних атак у різних сферах. Вони також наголосили на потребі міжнародної координації для регулювання автономних інтелектуальних систем, зокрема їх продажу, придбання, застосування та утилізації.

Експерт із військової розвідки та систем У Мінсі заявив CCTV, що розробники великих мовних моделей мають налаштовувати їх так, щоб запобігати зловживанню ними для навчання й підготовки. Він також попередив, що генеративний ШІ можуть використати для створення дипфейків і дезінформації, а також для дослідження й розроблення нового обладнання для атак.

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